Йоан Молло может вернуться во Францию

Французский "Нант" проявляет интерес к бывшему полузащитнику петербургского "Зенита" Йоану Молло, сообщает Foot Mercato.По информации издания, "Нант" предложил игроку контракт, рассчитанный на один сезон.Ранее стало известно, что "Зенит" расторг контракт с 28-летним Молло по обоюдному согласию сторон.