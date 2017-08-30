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Йоан Молло может вернуться во Францию

Французский "Нант" проявляет интерес к бывшему полузащитнику петербургского "Зенита" Йоану Молло, сообщает Foot Mercato.

По информации издания, "Нант" предложил игроку контракт, рассчитанный на один сезон.

Ранее стало известно, что "Зенит" расторг контракт с 28-летним Молло по обоюдному согласию сторон.

"Газета.ру"
Теги: Молло Нант
Вчера, 23:15
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