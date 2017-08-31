"Интер" и "Арсенал" не смогли договориться по трансферу Мустафи

Защитник Шкодран Мустафи останется в "Арсенале". Переговоры с "Интером" о переходе футболиста не увенчались успехом, сообщает Evening Standard.В "Арсенале" хотели получить компенсацию в размере ?35 млн за игрока. Именно такие деньги были потрачены за футболиста при покупке у испанской "Валенсии"."Мы больше не сделаем никаких покупок. Мы предприняли попытку по Мустафи, но потом решили поработать над другими задачами", - сказал спортивный директор "Интера" Вальтера Сабатини.