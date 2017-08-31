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СМИ: Зе Луиш может перейти в "Депортиво"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш в следующем сезоне может сменить клуб. В услугах игрока заинтересован испанский "Депортиво", сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Futbolistos.

Вариант перехода возможен, если испанскому клубу не удастся подписать контракт с нападающим "Арсенала" Лукасом Пересом.
Теги: Спартак Зе Луиш
Сегодня, 12:00
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11
(6)
№11 Написал: Андрей шестаков (Сегодня, 13:08) #
  • -1
  •  (1)

Жeнa пoдaрила тaблетки чтo кaрдинальнo улучшили наш ceкc. Я не знaл чтo тaкoе бывает,нo ceкс тeперь длитьcя пo 2 чaсa вмeстo 10 минут, cтoяк cтaл камeнный, oргазмы длятся дoльшe и ярчe и дaжe пeниc увeличился нeмнoго. Жeнa тепeрь довольнaя ходит и я чувствую сeбя caмцoм. А вычиталa о них oнa здecь --- http://veshok.ml/236896
Регистрация: 31.08.2017
№10 Написал: stepanmlc (Сегодня, 12:47) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
куй вам ,а не Зе !


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№9 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 12:39) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Отдавайте этого бестолкового, то лечиться постоянно, а когда не лечится по полгода ни кому забить не может! на хрен не нужен!

Он контракт новый подписал до 21 го года.....может теперь спокойно болеть)

так с ним контракт подписали, что бы теперь дороже продать! )))

Цитата: kent71
Ну это ты зря,по полезности на поле один из лучшихТем более депор не потянет отсупные в 30 лямов прописанных в новом контракте Зе.

за 18 продадут, что бы Рошу окупить и Набиулина у Рубина выкупить! ))
Регистрация: 23.03.2009
№8 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 12:33) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Бредятина


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№7 Написал: pasha Киров (Сегодня, 12:27) #
  • -3
  •  (11)
online

Ни в коем случае...Он столько поводов для улыбок даёт...


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№6 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 12:22) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Отдавайте этого бестолкового, то лечиться постоянно, а когда не лечится по полгода ни кому забить не может! на хрен не нужен!

Он контракт новый подписал до 21 го года.....может теперь спокойно болеть)
Регистрация: 24.04.2009
№5 Написал: Igor (FCSM) Москва (Сегодня, 12:19) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Как вы можете писать такие глупости, Зе Луиш недавно продлил контракт, а вы его уже продаёте. Самый глупый у вас инсайд, на правду не обижаются.
Регистрация: 1.12.2014
№4 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 12:15) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
следующем сезоне

это про 18 год? ох и новость. все когда то, куда то уйдут
Регистрация: 21.12.2010
№3 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 12:07) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Отдавайте этого бестолкового, то лечиться постоянно, а когда не лечится по полгода ни кому забить не может! на хрен не нужен!

Ну это ты зря,по полезности на поле один из лучших
Тем более депор не потянет отсупные в 30 лямов прописанных в новом контракте Зе.


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015
№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 12:04) #
  • -8
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Отдавайте этого бестолкового, то лечиться постоянно, а когда не лечится по полгода ни кому забить не может! на хрен не нужен!
Регистрация: 23.03.2009
№1 Написал: pahitosik Москва (Сегодня, 12:02) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Давайте давайте. Следом Промес и останемся с аля Комбаров энд компани.
Регистрация: 12.03.2014
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