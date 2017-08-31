Килиан Мбаппе: я был очарован проектом "ПСЖ"

Новичок «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал свой переход в парижский клуб из «Монако».«Перехожу в «ПСЖ» с большой радостью и гордостью. Для родившихся в Париже ребят часто бывает мечтой сыграть за эти красно-синие цвета и прочувствовать атмосферу «Парк де Пренс».Я был очарован проектом клуба, он один из самых амбициозных в Европе. Надеюсь помочь своим новым одноклубникам достичь больших целей и благодаря этому прогрессировать», – цитирует Мбаппе официальный сайт парижан.