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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Килиан Мбаппе: я был очарован проектом "ПСЖ"
Новичок «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал свой переход в парижский клуб из «Монако».
«Перехожу в «ПСЖ» с большой радостью и гордостью. Для родившихся в Париже ребят часто бывает мечтой сыграть за эти красно-синие цвета и прочувствовать атмосферу «Парк де Пренс».
Я был очарован проектом клуба, он один из самых амбициозных в Европе. Надеюсь помочь своим новым одноклубникам достичь больших целей и благодаря этому прогрессировать», – цитирует Мбаппе официальный сайт парижан.
«Перехожу в «ПСЖ» с большой радостью и гордостью. Для родившихся в Париже ребят часто бывает мечтой сыграть за эти красно-синие цвета и прочувствовать атмосферу «Парк де Пренс».
Я был очарован проектом клуба, он один из самых амбициозных в Европе. Надеюсь помочь своим новым одноклубникам достичь больших целей и благодаря этому прогрессировать», – цитирует Мбаппе официальный сайт парижан.
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