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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Барселона" прокомментировала намерения Бенедито выдвинуть вотум недоверия
"Барселона" опубликовала заявление, касающееся решения экс-кандидата в президенты клуба Агусти Бенедито собрать подписи для выдвижения вотума недоверия действующему руководству во главе с Хосепом Бартомеу.
На официальном сайте клуба появилась выдержка из устава, где сказано, что для выдвижения вотума недоверия руководству нужны подписи 15% членов каталонского клуба. Сейчас право голоса имеют 110 648 болельщиков "Барселоны". Начиная со 2 сентября Бенедито надо собрать 16 570 подписей в течение 14 дней.
"Сейчас не самое подходящее время для подобных вещей. Мы считаем, что такие события больше подходят к концу сезона, когда можно провести оценку спортивной и управленческой работы. Я рад сказать, что члены клуба, которые являются владельцами этой организации, могут влиять на ситуацию", — сказал вице-президент клуба Хорди сказал Кардонер.
Ранее появилась информация, что Бенедито намерен добиться отставки нынешнего главы каталонцев Хосепа Бартомеу.
"Газета.ру"
На официальном сайте клуба появилась выдержка из устава, где сказано, что для выдвижения вотума недоверия руководству нужны подписи 15% членов каталонского клуба. Сейчас право голоса имеют 110 648 болельщиков "Барселоны". Начиная со 2 сентября Бенедито надо собрать 16 570 подписей в течение 14 дней.
"Сейчас не самое подходящее время для подобных вещей. Мы считаем, что такие события больше подходят к концу сезона, когда можно провести оценку спортивной и управленческой работы. Я рад сказать, что члены клуба, которые являются владельцами этой организации, могут влиять на ситуацию", — сказал вице-президент клуба Хорди сказал Кардонер.
Ранее появилась информация, что Бенедито намерен добиться отставки нынешнего главы каталонцев Хосепа Бартомеу.
"Газета.ру"
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