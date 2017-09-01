"Барселона" прокомментировала намерения Бенедито выдвинуть вотум недоверия

"Барселона" опубликовала заявление, касающееся решения экс-кандидата в президенты клуба Агусти Бенедито собрать подписи для выдвижения вотума недоверия действующему руководству во главе с Хосепом Бартомеу.На официальном сайте клуба появилась выдержка из устава, где сказано, что для выдвижения вотума недоверия руководству нужны подписи 15% членов каталонского клуба. Сейчас право голоса имеют 110 648 болельщиков "Барселоны". Начиная со 2 сентября Бенедито надо собрать 16 570 подписей в течение 14 дней."Сейчас не самое подходящее время для подобных вещей. Мы считаем, что такие события больше подходят к концу сезона, когда можно провести оценку спортивной и управленческой работы. Я рад сказать, что члены клуба, которые являются владельцами этой организации, могут влиять на ситуацию", — сказал вице-президент клуба Хорди сказал Кардонер.Ранее появилась информация, что Бенедито намерен добиться отставки нынешнего главы каталонцев Хосепа Бартомеу.