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"Барселона": "Ливерпуль" в последний момент согласился продать Коутиньо за 200 млн евро

"Ливерпуль" предложил приобрести "Барселоне" в последний день трансферного окна одного из своих футболистов за 200 миллионов.

– "Ливерпуль", после недель переговоров и предложений, выставил цену в 200 миллионов. Это было 1 сентября. Мы не могли пойти на такой риск, – сказал исполнительный директор сине-гранатовых Альберт Солер.

Вероятно, речь идет о полузащитнике Филиппе Коутинью, которого "Барселона" пыталась подписать на замену Неймару. Коутинью дал добро на переезд в Каталонию и даже попросил клуб не включать его в заявку на Лигу чемпионов.

Sportbox
Теги: Барселона Ливерпуль
Сегодня, 14:27
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