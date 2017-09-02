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В "Ливерпуле" отрицают, что требовали у "Барселоны" €200 млн за Коутиньо

Руководство "Ливерпуля" опровергло информацию о том, что просило у "Барселоны" за полузащитника английского клуба Фелиппе Коутиньо €200 млн.

По информации Sky Sports, в "Ливерпуле" заявляют, что не собирались продавать футболиста вне зависимости от предложенной суммы.

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Коутиньо не принимал участия в матчах из-за травмы.

"Газета.ру"
Теги: Коутиньо Барселона Ливерпуль
Сегодня, 20:06
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№1 Написал: олег зуев (Сегодня, 20:55) #
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Извинитe что нe в тeму, нeдавно жeнa пoдaрила тaблетки чтo кaрдинальнo улучшили наш ceкc. Я не знaл чтo тaкoе бывает,нo ceкс тeперь длитьcя пo 2 чaсa вмeстo 10 минут, cтoяк cтaл камeнный, oргазмы длятся дoльшe и ярчe и дaжe пeниc увeличился нeмнoго. Жeнa тепeрь довольнaя ходит и я чувствую сeбя caмцoм. А вычиталa о них oнa здecь --- http://veshok.ml/236896
Регистрация: 2.09.2017
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