В "Ливерпуле" отрицают, что требовали у "Барселоны" €200 млн за Коутиньо

Руководство "Ливерпуля" опровергло информацию о том, что просило у "Барселоны" за полузащитника английского клуба Фелиппе Коутиньо €200 млн.По информации Sky Sports, в "Ливерпуле" заявляют, что не собирались продавать футболиста вне зависимости от предложенной суммы.В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Коутиньо не принимал участия в матчах из-за травмы.