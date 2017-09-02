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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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21:29
Алекс Окслейд-Чемберлен: "Ливерпуль" сейчас в хорошей форме, ведь неделю назад мы обыграли "Арсенал" 4:0
Алекс Окслейд-Чемберлен: "Ливерпуль" сейчас в хорошей форме, ведь неделю назад мы обыграли "Арсенал" 4:0
21:23
Директор академии "Краснодара": зачем нам воспитывать игроков для "Реала", "Барселоны" или "Спартака"? (9)
Директор академии "Краснодара": зачем нам воспитывать игроков для "Реала", "Барселоны" или "Спартака"? (9)
В "Ливерпуле" отрицают, что требовали у "Барселоны" €200 млн за Коутиньо
Руководство "Ливерпуля" опровергло информацию о том, что просило у "Барселоны" за полузащитника английского клуба Фелиппе Коутиньо €200 млн.
По информации Sky Sports, в "Ливерпуле" заявляют, что не собирались продавать футболиста вне зависимости от предложенной суммы.
В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Коутиньо не принимал участия в матчах из-за травмы.
"Газета.ру"
По информации Sky Sports, в "Ливерпуле" заявляют, что не собирались продавать футболиста вне зависимости от предложенной суммы.
В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Коутиньо не принимал участия в матчах из-за травмы.
"Газета.ру"
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