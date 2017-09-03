Два игрока "Манчестер Юнайтед" подозреваются в уклонении от налогов

Несколько игроков "Манчестер Юнайтед" подозреваются в уклонении от налогов, сообщает Daily Mail.Речь идет о двух футболистах, чьи имена пока не разглашаются. Служба по налогам и таможенным сборам Великобритании начала расследование в отношении игроков.Всего более 200 представителей английской премьер-лиги подозреваются в нарушении налогового законодательства.