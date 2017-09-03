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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Два игрока "Манчестер Юнайтед" подозреваются в уклонении от налогов
Несколько игроков "Манчестер Юнайтед" подозреваются в уклонении от налогов, сообщает Daily Mail.
Речь идет о двух футболистах, чьи имена пока не разглашаются. Служба по налогам и таможенным сборам Великобритании начала расследование в отношении игроков.
Всего более 200 представителей английской премьер-лиги подозреваются в нарушении налогового законодательства.
"Газета.ру"
Речь идет о двух футболистах, чьи имена пока не разглашаются. Служба по налогам и таможенным сборам Великобритании начала расследование в отношении игроков.
Всего более 200 представителей английской премьер-лиги подозреваются в нарушении налогового законодательства.
"Газета.ру"
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