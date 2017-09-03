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Два игрока "Манчестер Юнайтед" подозреваются в уклонении от налогов

Несколько игроков "Манчестер Юнайтед" подозреваются в уклонении от налогов, сообщает Daily Mail.

Речь идет о двух футболистах, чьи имена пока не разглашаются. Служба по налогам и таможенным сборам Великобритании начала расследование в отношении игроков.

Всего более 200 представителей английской премьер-лиги подозреваются в нарушении налогового законодательства.

"Газета.ру"
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 18:44
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№1 Написал: nevada007 (Сегодня, 19:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
Удивили))) с такими окладами, как в нынешнем футболе, даже святой подозреваться будет!!!! Налоговикам же тоже хочется кусок чужого пирога прекусить!

P.s. лично я не разу не слышал таких вещей про игроков NBA, NFL, NBL, NHL, KHL.... бойцов MMA и т.д..... а там деньги на з/п далеко не малые вертятся.... вывод: не верьте СМИ
Регистрация: 27.05.2016
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