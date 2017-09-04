Опрос:

Новости партнеров

СМИ: Месси не продлил контракт с "Барселоной" из-за ситуации с Хосепом Бартомеу

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не продлил контракт с каталонским клубом из-за сложившейся ситуации в руководстве, сообщает AS.

Сообщается, что аргентинец не хочет заключать новое соглашение, когда идет сбор подписей за вотум недоверия президенту Хосепу Марии Бартомеу. Если Месси не подпишет контракт в этот период, то он повлияет на количество подписей против действующего президента. Для этого необходимо собрать 16 тысяч, или 15 процентов членов клуба.

В июле президент сине-гранатовых Хосеп Бартомеу заявил, что клуб достиг договоренности с аргентинцем о новом контракте. Сегодня с аналогичным заявлением выступил директор команды Альберт Солер. Тем не менее стороны по-прежнему не пришли к соглашению, а в Испании с уверенностью утверждают, что Месси недоволен действующим руководством клуба и намерен прекратить выступления за команду в следующем году.

Напомним, текущий контракт 30-летнего игрока с "Барселоной" истекает 30 июня 2018 года.

СЭ
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 13:14
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 13:57) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Алания»
Цитата: Sergey Nasirov_2
KAZAK,
Туда он точно не перейдет. Манчестер Сити,или останется в Барселоне!

Скорее всего в ПСЖ, ведь он обещал Неймару завоевать "Золотой мяч"... wink
Регистрация: 3.05.2015
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 13:27) #
  • +1
  •  (3)

KAZAK,
Туда он точно не перейдет. Манчестер Сити,или останется в Барселоне!
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 13:23) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
30 июня 2018 контракт с Барселоной истечёт и путь в аргентинский табор открыт - милости просим в город на Неве - там всем аргентинцам место найдётся..


--------------------
http://www.stavkacity.ru прогнозы на спорт ежедневно
Регистрация: 25.10.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.