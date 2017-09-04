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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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СМИ: Месси не продлил контракт с "Барселоной" из-за ситуации с Хосепом Бартомеу
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не продлил контракт с каталонским клубом из-за сложившейся ситуации в руководстве, сообщает AS.
Сообщается, что аргентинец не хочет заключать новое соглашение, когда идет сбор подписей за вотум недоверия президенту Хосепу Марии Бартомеу. Если Месси не подпишет контракт в этот период, то он повлияет на количество подписей против действующего президента. Для этого необходимо собрать 16 тысяч, или 15 процентов членов клуба.
В июле президент сине-гранатовых Хосеп Бартомеу заявил, что клуб достиг договоренности с аргентинцем о новом контракте. Сегодня с аналогичным заявлением выступил директор команды Альберт Солер. Тем не менее стороны по-прежнему не пришли к соглашению, а в Испании с уверенностью утверждают, что Месси недоволен действующим руководством клуба и намерен прекратить выступления за команду в следующем году.
Напомним, текущий контракт 30-летнего игрока с "Барселоной" истекает 30 июня 2018 года.
СЭ
Сообщается, что аргентинец не хочет заключать новое соглашение, когда идет сбор подписей за вотум недоверия президенту Хосепу Марии Бартомеу. Если Месси не подпишет контракт в этот период, то он повлияет на количество подписей против действующего президента. Для этого необходимо собрать 16 тысяч, или 15 процентов членов клуба.
В июле президент сине-гранатовых Хосеп Бартомеу заявил, что клуб достиг договоренности с аргентинцем о новом контракте. Сегодня с аналогичным заявлением выступил директор команды Альберт Солер. Тем не менее стороны по-прежнему не пришли к соглашению, а в Испании с уверенностью утверждают, что Месси недоволен действующим руководством клуба и намерен прекратить выступления за команду в следующем году.
Напомним, текущий контракт 30-летнего игрока с "Барселоной" истекает 30 июня 2018 года.
СЭ
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