СМИ: Месси не продлил контракт с "Барселоной" из-за ситуации с Хосепом Бартомеу

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не продлил контракт с каталонским клубом из-за сложившейся ситуации в руководстве, сообщает AS.Сообщается, что аргентинец не хочет заключать новое соглашение, когда идет сбор подписей за вотум недоверия президенту Хосепу Марии Бартомеу. Если Месси не подпишет контракт в этот период, то он повлияет на количество подписей против действующего президента. Для этого необходимо собрать 16 тысяч, или 15 процентов членов клуба.В июле президент сине-гранатовых Хосеп Бартомеу заявил, что клуб достиг договоренности с аргентинцем о новом контракте. Сегодня с аналогичным заявлением выступил директор команды Альберт Солер. Тем не менее стороны по-прежнему не пришли к соглашению, а в Испании с уверенностью утверждают, что Месси недоволен действующим руководством клуба и намерен прекратить выступления за команду в следующем году.Напомним, текущий контракт 30-летнего игрока с "Барселоной" истекает 30 июня 2018 года.