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Брендан Роджерс: в "Ливерпуле" ничья на выезде приемлема, а в "Селтике" надо побеждать

Бывший главный тренер "Ливерпуля" и действующий наставник "Селтика" Брендан Роджерс сравнил английскую и шотландскую команды.

"Я прошел через одну из самых больших организаций в мире и должен был найти способ справляться с давлением. Этим занимаюсь и сейчас.

В «Ливерпуле» ничья на выезде считалась приемлемой, а в "Селтике" нужно выигрывать каждый матч. Это совершенно другое давление. Но я был близок как никто другой к победе в чемпионате Англии — святому Граалю. Тот сезон был особенным", — цитирует Роджерса Liverpool Echo.

"Газета.ру"
Теги: Роджерс Ливерпуль Селтик
Сегодня, 17:27
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