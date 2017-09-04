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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Брендан Роджерс: в "Ливерпуле" ничья на выезде приемлема, а в "Селтике" надо побеждать
Бывший главный тренер "Ливерпуля" и действующий наставник "Селтика" Брендан Роджерс сравнил английскую и шотландскую команды.
"Я прошел через одну из самых больших организаций в мире и должен был найти способ справляться с давлением. Этим занимаюсь и сейчас.
В «Ливерпуле» ничья на выезде считалась приемлемой, а в "Селтике" нужно выигрывать каждый матч. Это совершенно другое давление. Но я был близок как никто другой к победе в чемпионате Англии — святому Граалю. Тот сезон был особенным", — цитирует Роджерса Liverpool Echo.
"Газета.ру"
"Я прошел через одну из самых больших организаций в мире и должен был найти способ справляться с давлением. Этим занимаюсь и сейчас.
В «Ливерпуле» ничья на выезде считалась приемлемой, а в "Селтике" нужно выигрывать каждый матч. Это совершенно другое давление. Но я был близок как никто другой к победе в чемпионате Англии — святому Граалю. Тот сезон был особенным", — цитирует Роджерса Liverpool Echo.
"Газета.ру"
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