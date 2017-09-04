Брендан Роджерс: в "Ливерпуле" ничья на выезде приемлема, а в "Селтике" надо побеждать

Бывший главный тренер "Ливерпуля" и действующий наставник "Селтика" Брендан Роджерс сравнил английскую и шотландскую команды."Я прошел через одну из самых больших организаций в мире и должен был найти способ справляться с давлением. Этим занимаюсь и сейчас.В «Ливерпуле» ничья на выезде считалась приемлемой, а в "Селтике" нужно выигрывать каждый матч. Это совершенно другое давление. Но я был близок как никто другой к победе в чемпионате Англии — святому Граалю. Тот сезон был особенным", — цитирует Роджерса Liverpool Echo.