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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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УЕФА не ведет расследований в отношении "Манчестер Сити"
УЕФА не ведет расследование в отношении английского клуба "Манчестер Сити" по вопросу нарушения правил финансового фейр-плей.
Как отмечает издание, согласно заявлению УЕФА, расследование в отношении "Манчестер Сити" в связи с нарушением финансового фейр-плей не ведется, а все сообщения, в которых говорится обратное, безосновательны.
"Газета.ру"
Как отмечает издание, согласно заявлению УЕФА, расследование в отношении "Манчестер Сити" в связи с нарушением финансового фейр-плей не ведется, а все сообщения, в которых говорится обратное, безосновательны.
"Газета.ру"
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