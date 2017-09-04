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УЕФА не ведет расследований в отношении "Манчестер Сити"

УЕФА не ведет расследование в отношении английского клуба "Манчестер Сити" по вопросу нарушения правил финансового фейр-плей.

Как отмечает издание, согласно заявлению УЕФА, расследование в отношении "Манчестер Сити" в связи с нарушением финансового фейр-плей не ведется, а все сообщения, в которых говорится обратное, безосновательны.

"Газета.ру"
Теги: Манчестер Сити
Сегодня, 21:18
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