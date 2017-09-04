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Впервые в истории Бундеслиги женщина будет судить матч

Немецкий арбитр Бибиана Штайнхаус назначена главным судьей матча третьего тура чемпионата Германии между "Гертой" и "Вердером", сообщает Bild.

Встреча состоится 10 сентября. 38-летняя Штайнхаус станет первой женщиной-судьей, кому доверено обслуживать игру Бундеслиги, до этого она работала в чемпионате Германии боковым арбитром.

В 2016 году, обслуживая игру второй Бундеслиги, Штайнхаус случайно стала автором голевой передачи в матче между клубами "Унион" и "Гройтер Фюрт" (1:1).

"Газета.ру"
Теги: Герта Вердер
Сегодня, 22:48
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 23:18) #
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