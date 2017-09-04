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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Впервые в истории Бундеслиги женщина будет судить матч
Немецкий арбитр Бибиана Штайнхаус назначена главным судьей матча третьего тура чемпионата Германии между "Гертой" и "Вердером", сообщает Bild.
Встреча состоится 10 сентября. 38-летняя Штайнхаус станет первой женщиной-судьей, кому доверено обслуживать игру Бундеслиги, до этого она работала в чемпионате Германии боковым арбитром.
В 2016 году, обслуживая игру второй Бундеслиги, Штайнхаус случайно стала автором голевой передачи в матче между клубами "Унион" и "Гройтер Фюрт" (1:1).
"Газета.ру"
Встреча состоится 10 сентября. 38-летняя Штайнхаус станет первой женщиной-судьей, кому доверено обслуживать игру Бундеслиги, до этого она работала в чемпионате Германии боковым арбитром.
В 2016 году, обслуживая игру второй Бундеслиги, Штайнхаус случайно стала автором голевой передачи в матче между клубами "Унион" и "Гройтер Фюрт" (1:1).
"Газета.ру"
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