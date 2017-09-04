Впервые в истории Бундеслиги женщина будет судить матч

Немецкий арбитр Бибиана Штайнхаус назначена главным судьей матча третьего тура чемпионата Германии между "Гертой" и "Вердером", сообщает Bild.Встреча состоится 10 сентября. 38-летняя Штайнхаус станет первой женщиной-судьей, кому доверено обслуживать игру Бундеслиги, до этого она работала в чемпионате Германии боковым арбитром.В 2016 году, обслуживая игру второй Бундеслиги, Штайнхаус случайно стала автором голевой передачи в матче между клубами "Унион" и "Гройтер Фюрт" (1:1).