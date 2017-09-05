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Килиан Мбаппе - болельщикам "Монако": вы можете ненавидеть меня, но я люблю вас

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе написал письмо в адрес болельщиков "Монако", которые критиковали его за переход в парижский клуб.

"Знаю, что некоторые из вас не приняли мой выбор. Я понимаю, что вы злитесь. Я понимаю недовольные крики во время нашей последней встречи. В последнее время постоянно распространялась лживая информация за время "мыльной оперы" про меня. Но я не изменился, мои близкие не изменились, и наши ценности остались те же: скромность, простота и уважение.

Да, вы можете сердиться и ненавидеть меня, но вы никогда не сможете остановить мою любовь к вам, потому что это правда. Я вас люблю", – написал Мбаппе в твиттере.

Чемпионат
Теги: Мбаппе ПСЖ Монако
Сегодня, 09:52
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№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:30) #
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любовь к деньгам это профессиональное, такая же, как и к денежным мешкам из Монако


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 09:58) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Ой, да не звезди!
Регистрация: 30.05.2015
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