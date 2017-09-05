Килиан Мбаппе - болельщикам "Монако": вы можете ненавидеть меня, но я люблю вас

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе написал письмо в адрес болельщиков "Монако", которые критиковали его за переход в парижский клуб."Знаю, что некоторые из вас не приняли мой выбор. Я понимаю, что вы злитесь. Я понимаю недовольные крики во время нашей последней встречи. В последнее время постоянно распространялась лживая информация за время "мыльной оперы" про меня. Но я не изменился, мои близкие не изменились, и наши ценности остались те же: скромность, простота и уважение.Да, вы можете сердиться и ненавидеть меня, но вы никогда не сможете остановить мою любовь к вам, потому что это правда. Я вас люблю", – написал Мбаппе в твиттере.