Опрос:

Новости партнеров

Глава Федерации футбола Франции: претензии к "ПСЖ" отчасти вызваны завистью

Президент французской федерации футбола Ноэль Ле Гре прокомментировал претензии к "ПСЖ" по вопросам соблюдения финансового фейр-плэй в связи с приобретением нападающего Неймара за 222 млн евро.

"ПСЖ" всегда выполнял свои обязательства перед налоговыми организациями. Никто не может упрекнуть их в невыполнении налоговых и социальных обязательств.

Конечно, УЕФА обеспокоен, но я не вижу поводов для беспокойства остальных, особенно Ла Лиги. Финансовый фэйр-плей помогает контролировать счета, но какие топ-клубы наказывали? Только маленькие клубы из небольших стран.

УЕФА наказывал "Реал", наказывал "Барселону"? Или, может, наказывал английские клубы? Я думаю, что это отчасти и зависть. Во дворе всегда с трудом принимают новичков", - цитирует функционера "Газета.Ru" со ссылкой на L'Equipe.

Напомним, ранее испанская лига потребовала у УЕФА провести расследование в отношении "ПСЖ".
Теги: ПСЖ
Сегодня, 14:54
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 15:34) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
клоун. чему могут Завидовать Барселона и Реал? это 2 лучших клуба в мире. а париж это мешок без истории и будущего. Барса и Реал Зарабатывают деньги. париж живет на подачки шейхов. уйдут шейхи париж обратно в конец первой десятки упадет


--------------------
у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.