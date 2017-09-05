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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Глава Федерации футбола Франции: претензии к "ПСЖ" отчасти вызваны завистью
Президент французской федерации футбола Ноэль Ле Гре прокомментировал претензии к "ПСЖ" по вопросам соблюдения финансового фейр-плэй в связи с приобретением нападающего Неймара за 222 млн евро.
"ПСЖ" всегда выполнял свои обязательства перед налоговыми организациями. Никто не может упрекнуть их в невыполнении налоговых и социальных обязательств.
Конечно, УЕФА обеспокоен, но я не вижу поводов для беспокойства остальных, особенно Ла Лиги. Финансовый фэйр-плей помогает контролировать счета, но какие топ-клубы наказывали? Только маленькие клубы из небольших стран.
УЕФА наказывал "Реал", наказывал "Барселону"? Или, может, наказывал английские клубы? Я думаю, что это отчасти и зависть. Во дворе всегда с трудом принимают новичков", - цитирует функционера "Газета.Ru" со ссылкой на L'Equipe.
Напомним, ранее испанская лига потребовала у УЕФА провести расследование в отношении "ПСЖ".
"ПСЖ" всегда выполнял свои обязательства перед налоговыми организациями. Никто не может упрекнуть их в невыполнении налоговых и социальных обязательств.
Конечно, УЕФА обеспокоен, но я не вижу поводов для беспокойства остальных, особенно Ла Лиги. Финансовый фэйр-плей помогает контролировать счета, но какие топ-клубы наказывали? Только маленькие клубы из небольших стран.
УЕФА наказывал "Реал", наказывал "Барселону"? Или, может, наказывал английские клубы? Я думаю, что это отчасти и зависть. Во дворе всегда с трудом принимают новичков", - цитирует функционера "Газета.Ru" со ссылкой на L'Equipe.
Напомним, ранее испанская лига потребовала у УЕФА провести расследование в отношении "ПСЖ".
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