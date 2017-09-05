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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Монако" наградили за выдающиеся спортивные достижения
Ассоциация европейских клубов (ECA) наградила "Монако" за выдающиеся спортивные достижения в сезоне-2016/17, в котором монегаски выиграли чемпионат Франции и вышли в полуфинал Лиги чемпионов.
Представитель "Монако" на съезде ECA Филипс Донт получил награду из рук уже бывшего председателя организации — Карл-Хайнца Румменигге.
Прошлым обладателем этого трофея был мадридский "Реал".
"Газета.ру"
Представитель "Монако" на съезде ECA Филипс Донт получил награду из рук уже бывшего председателя организации — Карл-Хайнца Румменигге.
Прошлым обладателем этого трофея был мадридский "Реал".
"Газета.ру"
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