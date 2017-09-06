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Неймар назвал посмешищем президента "Барселоны" Бартомеу

Нападающий "ПСЖ" Неймар прокомментировал слова президента "Барселоны" Хосепа Марии Бартомеу, который заявил, что доверять бразильскому игроку и его отцу было ошибкой.

"Было ошибкой слишком верить Неймару и его отцу. Но уход бразильца — возможность вернуться к командной игре и сделать инвестиции в своих воспитанников", — заявил президент сине-гранатовых.

"Этот президент — посмешище", — написал Неймар в Instagram под публикацией с комментарием Бартомеу.

"Газета.ру"
Теги: Неймар Барселона
Сегодня, 03:08
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