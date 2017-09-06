Неймар назвал посмешищем президента "Барселоны" Бартомеу

Нападающий "ПСЖ" Неймар прокомментировал слова президента "Барселоны" Хосепа Марии Бартомеу, который заявил, что доверять бразильскому игроку и его отцу было ошибкой."Было ошибкой слишком верить Неймару и его отцу. Но уход бразильца — возможность вернуться к командной игре и сделать инвестиции в своих воспитанников", — заявил президент сине-гранатовых."Этот президент — посмешище", — написал Неймар в Instagram под публикацией с комментарием Бартомеу.