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ФИФА отказалась принимать от "Лестера" документы по трансферу Адриена Силвы

ФИФА не приняла документы для регистрации новичка "Лестера" Адриена Силвы, сообщает Sky Sports. Англичане договорились со "Спортингом" о переходе в последний день трансферного окна, но не успели все оформить в срок.

"Лестер" попросил ФИФА продлить регистрацию на несколько часов, но получил отказ. Теперь "лисы" совместно со "Спортингом" и представителями футболиста будут искать выход из этого положения.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Лестер
Сегодня, 03:42
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