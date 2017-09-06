ФИФА отказалась принимать от "Лестера" документы по трансферу Адриена Силвы

ФИФА не приняла документы для регистрации новичка "Лестера" Адриена Силвы, сообщает Sky Sports. Англичане договорились со "Спортингом" о переходе в последний день трансферного окна, но не успели все оформить в срок."Лестер" попросил ФИФА продлить регистрацию на несколько часов, но получил отказ. Теперь "лисы" совместно со "Спортингом" и представителями футболиста будут искать выход из этого положения.