Арсен Венгер выступил за отмену зимнего трансферного окна

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер высказал мнение о том, что необходимо отменить зимнее трансферное окно."Сейчас трансферное окно закрыто. В сентябре все будет в порядке. Но уже в октябре некоторые игроки начнут думать, куда им отправиться в январе. Мы здесь, чтобы развлекать людей.Вы можете делать это только с теми, кто хочет добиться чего-то вместе. А не с людьми, которые, когда что-то идет не так, думают: "Куда я могу пойти дальше?".Идеальный вариант — трансферный период закрывается за 48 часов до первого матча и закрыт полностью, пока сезон не закончится", — цитирует Венгера Manchester Evening News со ссылкой на beIN Sports.