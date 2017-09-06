Жозе Моуринью: Лукаку после трансфера Неймара стоил бы 150 млн

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рад, что его команде удалось купить Ромелу Лукаку до трансфера Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ"."Мы поступили умно. Прогнозировалось, что произойдет событие, которое всколыхнет рынок. Это трансфер Неймара. Думаю, Лукаку в конце лета стоил бы не меньше 150 миллионов фунтов стерлингов, а Матич – 60-70 миллионов.Рад, что удалось подписать их раньше. Если бы перехода Неймара не случилось, то "Ливерпуль" отпустил бы Коутинью в "Барселону" за 101 миллион, – сказал Моуринью.Напомним, по оценкам СМИ, сумма трансфера Лукаку из "Эвертона" в "МЮ" оценивается в 75 миллионов фунтов.