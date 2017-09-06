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Бывший защитник "Ливерпуля" завершил карьеру из-за травмы колена

Бывший защитник "Ливерпуля" Хосе Энрике принял решение завершить карьеру из-за травмы колена, передает Marca.

31-летний игрок прошлый сезон провел в клубе второй испанской лиги "Сарагоса". Травму колена он получил в октябре 2013 года во время выступления за "красных".

"Я не мог играть без лекарств, даже не тренировался. Мне было тяжело, я впадал в отчаяние. Иногда у меня начинались головокружения на тренировках из-за большой дозы препаратов. После каждого матча колено распухало, как мяч, и я с трудом мог ходить в течение трех дней. Но врачи говорили мне, что это физиологическая проблема, и я верил им.

В Англии меня смотрели пять врачей, но так и не нашли причины. Мне пришлось "сбежать" в Испанию, потому что я почти не мог ходить. Но после операции я уже никогда не стану прежним, я был раздавлен. Я три месяца играл со сломанным мениском. В 45 и 50 лет я хочу быть мужчиной, который может ходить, а не инвалидом, поэтому я расторг контракт с "Сарагосой", - передает слова Энрике "Р-Спорт".
Теги: Ливерпуль
Сегодня, 15:16
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