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Киевскому "Динамо" засчитают техническое поражение за неявку в Мариуполь

Киевскому "Динамо" засчитают техническое поражение за неявку на матч с "Мариуполем", сообщает Sport.ua.

Решение уже принято и будет утверждено на заседании КДК ФФУ, которое состоится в четверг.

Ранее сообщалось, что братья Суркисы вели переговоры с УПЛ, чтобы "Динамо" не получило техническое поражение, а провело матч против "Мариуполя" 20 сентября.
Теги: Динамо Киев Мариуполь
Сегодня, 18:27
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(4)
№9 Написал: spiri ДИКОЕ ПОЛЕ (Сегодня, 19:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
а Шахтер сказал,что приедет без проблем..
вот и вся разница!!! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№8 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 19:13) #
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Romella
Я воспитывался на матчах ДК-Спартак..2-3 Игорь Шалимов..
1-3 конечно

Это по этому на аватарке у тебя рожа такая ? Довёл Спартак ? wink


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Спартак - НАВСЕГДА !................................ ( в яме )
Регистрация: 23.09.2016
№7 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:09) #
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online

Скажут что русские виноваты в этом! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№6 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 19:01) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Я воспитывался на матчах ДК-Спартак..2-3 Игорь Шалимов..
1-3 конечно
Регистрация: 14.12.2011
№5 Написал: junga Сочи (Сегодня, 18:55) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Обломились сосуркисы, надеюсь...


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№4 Написал: Игорь Севастополь (Сегодня, 18:54) #
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  •  (3)

УБЛЮДКИ.
Регистрация: 4.08.2016
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:48) #
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  •  (3)

Цитата: robinzen
хитрож.опые....


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№2 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 18:44) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
пох...


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Рождённый хрюкать,летать не может...5-1...со свиным рылом да в калашный ряд...
Регистрация: 9.01.2015
№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 18:34) #
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Болеет за:
«Зенит»
Они даже внутри своей системы - хитрож.опые....

Ужас. Ну, струсили, признайте, умойтесь!
Регистрация: 24.09.2013
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