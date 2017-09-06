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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Киевскому "Динамо" засчитают техническое поражение за неявку в Мариуполь
Киевскому "Динамо" засчитают техническое поражение за неявку на матч с "Мариуполем", сообщает Sport.ua.
Решение уже принято и будет утверждено на заседании КДК ФФУ, которое состоится в четверг.
Ранее сообщалось, что братья Суркисы вели переговоры с УПЛ, чтобы "Динамо" не получило техническое поражение, а провело матч против "Мариуполя" 20 сентября.
Решение уже принято и будет утверждено на заседании КДК ФФУ, которое состоится в четверг.
Ранее сообщалось, что братья Суркисы вели переговоры с УПЛ, чтобы "Динамо" не получило техническое поражение, а провело матч против "Мариуполя" 20 сентября.
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