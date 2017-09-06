Унаи Эмери: Мбаппе может дебютировать за "ПСЖ" в матче с "Метцом"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери заявил, что нападающий Килиан Мбаппе может дебютировать в матче 5-го тура чемпионата Франции с "Метцом", сообщает Le Parisien."На какой позиции планирую использовать Мбаппе? Он может сыграть на нескольких позициях в нападении — и в центре, и на флангах. Мы с ним об этом говорили. Он провел тренировки с общей группой игроков "ПСЖ" и уже готов играть. Килиан может выйти на поле в матче с "Метцом".Мбаппе любит футбол и смотрит много матчей. Когда говоришь с ним о тактике, он все правильно понимает. Ему только 18 лет, но он уже зрелый. Он уже готов стать частью первой команды. Мбаппе принял решение остаться во Франции и выступать в "ПСЖ" — это очень красивая история", — сказал Эмери.Матч 5-го тура между "ПСЖ" и "Метцом" состоится 8 сентября.