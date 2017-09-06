Иранские хакеры требуют разрешить женщинам посещать футбольные матчи

Иранские хакеры взломали сайт стадиона "Азади", на котором опубликовали баннер с требованием к властям разрешить женщинам посещение футбольных матчей с участием мужских команд, сообщает издание Daily Mail.Иранским женщинам строго запрещается посещать футбольные матчи со времен Исламской революции 1979 года.