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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Иранские хакеры требуют разрешить женщинам посещать футбольные матчи
Иранские хакеры взломали сайт стадиона "Азади", на котором опубликовали баннер с требованием к властям разрешить женщинам посещение футбольных матчей с участием мужских команд, сообщает издание Daily Mail.
Иранским женщинам строго запрещается посещать футбольные матчи со времен Исламской революции 1979 года.
"Газета.ру"
Иранским женщинам строго запрещается посещать футбольные матчи со времен Исламской революции 1979 года.
"Газета.ру"
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