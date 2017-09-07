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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Испанская футбольная федерация призвала Вильяра добровольно уйти в отсавку
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) призывает президента организации Анхеля Марию Вильяра к скорейшей подаче в отставку.
Вильяр, подозреваемый в коррупции, был отстранен от футбольной деятельности.
"Совет директоров RFEF, собравшийся сегодня в своей штаб-квартире, подтвердил, что федерация и ее органы функционируют абсолютно нормально, поддерживая Хуана Луиса Ларреа в его должности.
Несмотря на вышесказанное, совет директоров был проинформирован о том, что на встрече с президентом Вильяром ему была передана просьба о необходимости уйти в отставку и ответить как можно скорее. Это сделает возможным выборы нового президента", — говорится в заявлении на официальном сайте RFEF.
18 июля 2017 года Вильяр вместе со своим сыном Горкой, а также вице-президентом RFEF, главой федерации футбола Тенерифе Хуан Падрон и секретарем региональной организации Рамоном Эрнандесом были задержаны во время антикоррупционного рейда.
"Газета.ру"
Вильяр, подозреваемый в коррупции, был отстранен от футбольной деятельности.
"Совет директоров RFEF, собравшийся сегодня в своей штаб-квартире, подтвердил, что федерация и ее органы функционируют абсолютно нормально, поддерживая Хуана Луиса Ларреа в его должности.
Несмотря на вышесказанное, совет директоров был проинформирован о том, что на встрече с президентом Вильяром ему была передана просьба о необходимости уйти в отставку и ответить как можно скорее. Это сделает возможным выборы нового президента", — говорится в заявлении на официальном сайте RFEF.
18 июля 2017 года Вильяр вместе со своим сыном Горкой, а также вице-президентом RFEF, главой федерации футбола Тенерифе Хуан Падрон и секретарем региональной организации Рамоном Эрнандесом были задержаны во время антикоррупционного рейда.
"Газета.ру"
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