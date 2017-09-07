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"Одноклассники" покажут все матчи чемпионата Испании

Компания "Телеспорт" и социальная сеть "Одноклассники" договорились о трансляциях чемпионата Испании.

Матчи сезона-2017/18 в прямом эфире будут транслироваться в группе канала "Сила" в "Одноклассниках".

Показ турнира начнется уже в это воскресенье, 9 сентября.

Расписание матчей на 9 сентября:

"Реал" – "Леванте" – 13.40. Комментатор – Дементьев.
"Валенсия" – "Атлетико" – 17.15. Комментаторы – Минин и Воробьев.
"Севилья" – "Эйбар" – 19.30. Комментатор – Уткин.
"Барселона" – "Эспаньол" – 21.45. Комментаторы – Борисов и Алхазов.

Sports.ru
Сегодня, 18:18
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:28) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Пощёчина Манделаке.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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