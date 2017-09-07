"Одноклассники" покажут все матчи чемпионата Испании

Компания "Телеспорт" и социальная сеть "Одноклассники" договорились о трансляциях чемпионата Испании.Матчи сезона-2017/18 в прямом эфире будут транслироваться в группе канала "Сила" в "Одноклассниках".Показ турнира начнется уже в это воскресенье, 9 сентября.Расписание матчей на 9 сентября:"Реал" – "Леванте" – 13.40. Комментатор – Дементьев."Валенсия" – "Атлетико" – 17.15. Комментаторы – Минин и Воробьев."Севилья" – "Эйбар" – 19.30. Комментатор – Уткин."Барселона" – "Эспаньол" – 21.45. Комментаторы – Борисов и Алхазов.