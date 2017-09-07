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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Одноклассники" покажут все матчи чемпионата Испании
Компания "Телеспорт" и социальная сеть "Одноклассники" договорились о трансляциях чемпионата Испании.
Матчи сезона-2017/18 в прямом эфире будут транслироваться в группе канала "Сила" в "Одноклассниках".
Показ турнира начнется уже в это воскресенье, 9 сентября.
Расписание матчей на 9 сентября:
"Реал" – "Леванте" – 13.40. Комментатор – Дементьев.
"Валенсия" – "Атлетико" – 17.15. Комментаторы – Минин и Воробьев.
"Севилья" – "Эйбар" – 19.30. Комментатор – Уткин.
"Барселона" – "Эспаньол" – 21.45. Комментаторы – Борисов и Алхазов.
Sports.ru
Матчи сезона-2017/18 в прямом эфире будут транслироваться в группе канала "Сила" в "Одноклассниках".
Показ турнира начнется уже в это воскресенье, 9 сентября.
Расписание матчей на 9 сентября:
"Реал" – "Леванте" – 13.40. Комментатор – Дементьев.
"Валенсия" – "Атлетико" – 17.15. Комментаторы – Минин и Воробьев.
"Севилья" – "Эйбар" – 19.30. Комментатор – Уткин.
"Барселона" – "Эспаньол" – 21.45. Комментаторы – Борисов и Алхазов.
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