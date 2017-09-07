Борис Колесников: киевскому "Динамо" должно быть засчитано техническое поражение

Вице-президент донецкого "Шахтера" Борис Колесников прокомментировал ситуацию вокруг матча УПЛ "Мариуполь" — "Динамо". Напомним, столичная команда не приехала в Мариуполь из-за отсутствия письменных гарантий безопасности от правоохранительных органов."Считаю, что "Динамо" должно быть засчитано техническое поражение. Это даже не подлежит обсуждению. По поводу комментария Суркиса, могу сказать, если ты записался на чемпионат по прыжкам с моста, подал заявку, подписал регламент и не пришел на соревнования, значит ты трус", – сказал Колесников в эфире телепрограммы "Сегодня".