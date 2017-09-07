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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Борис Колесников: киевскому "Динамо" должно быть засчитано техническое поражение
Вице-президент донецкого "Шахтера" Борис Колесников прокомментировал ситуацию вокруг матча УПЛ "Мариуполь" — "Динамо". Напомним, столичная команда не приехала в Мариуполь из-за отсутствия письменных гарантий безопасности от правоохранительных органов.
"Считаю, что "Динамо" должно быть засчитано техническое поражение. Это даже не подлежит обсуждению. По поводу комментария Суркиса, могу сказать, если ты записался на чемпионат по прыжкам с моста, подал заявку, подписал регламент и не пришел на соревнования, значит ты трус", – сказал Колесников в эфире телепрограммы "Сегодня".
"Считаю, что "Динамо" должно быть засчитано техническое поражение. Это даже не подлежит обсуждению. По поводу комментария Суркиса, могу сказать, если ты записался на чемпионат по прыжкам с моста, подал заявку, подписал регламент и не пришел на соревнования, значит ты трус", – сказал Колесников в эфире телепрограммы "Сегодня".
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