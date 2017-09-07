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Леонид Слуцкий: мама сказала, что я могу стать, кем угодно - адвокатом, журналистом… Но не тренером!

Главный тренер английского "Халл Сити" Леонид Слуцкий рассказал о том, когда принял решение стать тренером.

"Закончил школу с золотой медалью и передом мной открылась дорога в любой университет без сдачи экзаменов, однако я решил учиться тренерскому искусству и физкультуре — это стало невероятным шоком для моей мамы. Она сказала, что я могу стать, кем угодно — адвокатом, журналистом… Но не тренером! У нас была серьезная битва по поводу этого, но я ее все же выиграл", — цитирует его Daily Mail.

"Газета.ру"
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 19:44
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2
(0)
№2 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 19:54) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: нетрал
так он стало быть умный бегемотик?

ипать, ты минусов ща нахватаешь, клоун..)
Регистрация: 19.05.2015
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 19:51) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
так он стало быть умный бегемотик?
Регистрация: 26.04.2017
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