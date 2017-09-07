Леонид Слуцкий: мама сказала, что я могу стать, кем угодно - адвокатом, журналистом… Но не тренером!

Главный тренер английского "Халл Сити" Леонид Слуцкий рассказал о том, когда принял решение стать тренером."Закончил школу с золотой медалью и передом мной открылась дорога в любой университет без сдачи экзаменов, однако я решил учиться тренерскому искусству и физкультуре — это стало невероятным шоком для моей мамы. Она сказала, что я могу стать, кем угодно — адвокатом, журналистом… Но не тренером! У нас была серьезная битва по поводу этого, но я ее все же выиграл", — цитирует его Daily Mail.