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Юрген Клопп: из сборной Бразилии Коутиньо вернулся в очень хорошем настроении

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о возвращении бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо в тренировочный процесс мерсисайдцев.

"Знаю, что люди думают о ситуации с Коутиньо, но у него несколько недель была проблема со спиной и он не мог тренироваться. Он пропустил около трех недель. Да, он отправился в расположение сборной Бразилии и там нормально тренировался. Сегодня мы смотрели утреннюю тренировку и подумали, что, может быть, нам следует задействовать его в матчах немедленно, поскольку он смотрелся хорошо. Но это пока ни о чем не говорит.

Коутиньо теперь придётся работать на тренировках больше, чем остальным. Однако он вернулся в расположение "Ливерпуля" в очень хорошем настроении и это радует. Мы с ним хорошо пообщались, все в порядке", — цитирует его официальный сайт "Ливерпуля".

"Газета.ру"
Теги: Клопп Коутиньо Ливерпуль
Вчера, 23:13
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№1 Написал: spiri ДИКОЕ ПОЛЕ (Вчера, 23:17) #
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Болеет за:
«Зенит»
лукавит Юрген как по мне... flushed


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Регистрация: 2.03.2011
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