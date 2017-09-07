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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юрген Клопп: из сборной Бразилии Коутиньо вернулся в очень хорошем настроении
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о возвращении бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо в тренировочный процесс мерсисайдцев.
"Знаю, что люди думают о ситуации с Коутиньо, но у него несколько недель была проблема со спиной и он не мог тренироваться. Он пропустил около трех недель. Да, он отправился в расположение сборной Бразилии и там нормально тренировался. Сегодня мы смотрели утреннюю тренировку и подумали, что, может быть, нам следует задействовать его в матчах немедленно, поскольку он смотрелся хорошо. Но это пока ни о чем не говорит.
Коутиньо теперь придётся работать на тренировках больше, чем остальным. Однако он вернулся в расположение "Ливерпуля" в очень хорошем настроении и это радует. Мы с ним хорошо пообщались, все в порядке", — цитирует его официальный сайт "Ливерпуля".
"Газета.ру"
"Знаю, что люди думают о ситуации с Коутиньо, но у него несколько недель была проблема со спиной и он не мог тренироваться. Он пропустил около трех недель. Да, он отправился в расположение сборной Бразилии и там нормально тренировался. Сегодня мы смотрели утреннюю тренировку и подумали, что, может быть, нам следует задействовать его в матчах немедленно, поскольку он смотрелся хорошо. Но это пока ни о чем не говорит.
Коутиньо теперь придётся работать на тренировках больше, чем остальным. Однако он вернулся в расположение "Ливерпуля" в очень хорошем настроении и это радует. Мы с ним хорошо пообщались, все в порядке", — цитирует его официальный сайт "Ливерпуля".
"Газета.ру"
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