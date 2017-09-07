Арсен Венгер: поражения от "Ливерпуля" - случайность

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер поделился ожиданиями от матча английского чемпионата против "Борнмута"."Нам хватает класса, чтобы ответить на критику. Матч с "Борнмутом" — хорошая возможность доказать, что игра с "Ливерпулем" была случайностью. Никогда не понимал, что такое кризис. Важно фокусироваться на том, что непосредственно перед вами. Качество игры может улучшаться от недели к неделе.Если вы обратитесь к истории футбола, посмотрите на самых известных победителей… Если вам нужно играть некрасиво, чтобы побеждать, это неправильный посыл. Лучший способ побеждать — играть красиво. Мы должны убедить себя в этом", — цитирует специалиста Goal.