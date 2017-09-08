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Наставник сборной Мали Жиресс покинул свой пост в целях безопасности

Французский специалист Ален Жиресс ушел с поста главного тренера сборной Мали после двух отборочных матчей чемпионата мира 2018 года.

"Его расположение духа не позволит продолжить работу, кроме того, есть опасения, касающиеся его безопасности", — цитирует президент Федерации футбола Мали Бубакар Баба Диарра Reuters.

1 сентября команда Мали со счетом 0:6 уступила Марокко, а 5 сентября на своем поле сыграла вничью — 0:0.

"Газета.ру"
Сегодня, 02:43
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