Зинедин Зидан: без футбола стал бы водителем-курьером

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о том, чем бы он занимался, если бы не стал профессиональным футболом."Если говорить о моем тренерском стиле, то я хочу, чтобы моя команда играла в хороший футбол. Ведь у меня в распоряжении выдающиеся футболисты. На поле мы хотим контролировать мяч и владеть им больше, чем соперник. Даже в матчах против "Барселоны".Что касается моих сильных и слабых сторон, то я терпеливый, но при этом очень странный парень.Кем бы я стал, если не профессиональный футбол? Был бы водителем-курьером", — цитирует Зидана AS.