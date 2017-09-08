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Зинедин Зидан: без футбола стал бы водителем-курьером

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о том, чем бы он занимался, если бы не стал профессиональным футболом.

"Если говорить о моем тренерском стиле, то я хочу, чтобы моя команда играла в хороший футбол. Ведь у меня в распоряжении выдающиеся футболисты. На поле мы хотим контролировать мяч и владеть им больше, чем соперник. Даже в матчах против "Барселоны".

Что касается моих сильных и слабых сторон, то я терпеливый, но при этом очень странный парень.

Кем бы я стал, если не профессиональный футбол? Был бы водителем-курьером", — цитирует Зидана AS.

"Газета.ру"
Теги: Зидан Реал
Сегодня, 06:27
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