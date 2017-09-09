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Карим Бензема выбыл на длительный срок

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема получил травму колена в матче третьего тура чемпионата Испании против "Леванте", сообщает AS.

Срок восстановления игрока составит от четырех до шести недель.
Теги: Бензема Реал
Вчера, 23:54
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