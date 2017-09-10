Эдерсон: я в порядке, отделался испугом

Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон Мораес, получивший травму в матче чемпионата Англии Ливерпулем" сообщил, что с ним все в порядке."Всем привет, я в порядке, отделался испугом. Мы одержали важную победу. Всем спасибо за сообщения", — написал Мораес в своем микроблоге в твиттере.Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" в рамках 4-го тура АПЛ.