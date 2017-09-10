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Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром АПЛ среди игроков не из Европы

Гол Нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро в матче против "Ливерпуля" стал 124-м для форварда в АПЛ. Таким образом аргентинец стал лучшим бомбардиром среди неевропейских игроков в истории АПЛ.

Лучшим бомбардиром английского чемпионата на данный момент является Алан Ширер с 260 голами.

"Газета.ру"
Теги: Агуэро Манчестер Сити
Сегодня, 03:03
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