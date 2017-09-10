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"Челси" попросил фанатов перестать петь антисемитскую песню о Морате

"Челси" попросил своих фанатов не исполнять песню о нападающем Альваро Морате, в которой присутствуют антисемитские оскорбления, сообщает AP News.

В песне есть строчка о том, что Мората не любит евреев.

"Язык, используемый в этой песне, категорически неприемлем. Альваро не хочет, чтобы его каким-либо образом ассоциировали с этой конкретной песней. Игрок и клуб просят фанатов немедленно прекратить ее петь", — сказал пресс-секретарь "Челси" Стив Аткинс.

"Газета.ру"
Теги: Мората Челси
Сегодня, 03:16
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