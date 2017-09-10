Зинедин Зидан: беспокоит, что не можем забить первыми

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о ничейном результате в матче третьего тура испанской Примеры с "Леванте" (1:1)."Не могу быть довольным после сегодняшнего выступления команды. Теперь мы потеряли четыре очка и должны быть немного обеспокоены. Нужно искать какие-то решения, так как мы не показываем хороший футбол.Сегодня нам не хватало многих вещей. Начало матча всегда очень важно, а мы начали не очень хорошо. Мы играли с командой, которая закрылась в обороне, и не показали должной интенсивности.Нам надо забивать первыми, но забили они, и это беспокоит меня больше всего. Тем не менее мы не будем терять голову и намерены готовиться к следующей игре", — приводит слова Зидана Football Espana.