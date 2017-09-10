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Зинедин Зидан: беспокоит, что не можем забить первыми

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о ничейном результате в матче третьего тура испанской Примеры с "Леванте" (1:1).

"Не могу быть довольным после сегодняшнего выступления команды. Теперь мы потеряли четыре очка и должны быть немного обеспокоены. Нужно искать какие-то решения, так как мы не показываем хороший футбол.

Сегодня нам не хватало многих вещей. Начало матча всегда очень важно, а мы начали не очень хорошо. Мы играли с командой, которая закрылась в обороне, и не показали должной интенсивности.

Нам надо забивать первыми, но забили они, и это беспокоит меня больше всего. Тем не менее мы не будем терять голову и намерены готовиться к следующей игре", — приводит слова Зидана Football Espana.

"Газета.ру"
Теги: Зидан Реал Леванте
Сегодня, 20:32
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№2 Написал: Wilshere (Сегодня, 20:57) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кепончег УЕФА
Не Кадыров, а Аллах. Давайте будем более точными


Не туда)
Регистрация: 4.05.2014
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 20:54) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Не Кадыров, а Аллах. Давайте будем более точными


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
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