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Андрес Иньеста о новом контракте с "Барселоной": я еще не принял решение

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста рассказал о продвижении переговоров с руководством клуба о новом контракте. Действующее соглашение 33-летнего игрока с каталонцами рассчитано до лета 2018 года.

"Мне кажется, это нормальная ситуация, но это наши дела с клубом, которые мы решаем лично. Мы начали переговоры уже давно, дела потихоньку движутся, и мое единственное желание — провести отличный сезон, побеждать по максимуму и добиться успехов с клубом.

Уйду я или останусь, "Барселона" — это мой дом, и в этом нет ничего, чтобы меня расстраивало.

Я еще не принял решение, но сконцентрирован на работе больше, чем когда бы то ни было, а это — самое главное. Я думаю о том, чтобы хорошо выступить, а уж решать будут мои голова, сердце и тело", — цитирует Иньесту Marca.

"Газета.ру"
Теги: Иньеста Барселона
Сегодня, 21:16
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