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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрес Иньеста о новом контракте с "Барселоной": я еще не принял решение
Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста рассказал о продвижении переговоров с руководством клуба о новом контракте. Действующее соглашение 33-летнего игрока с каталонцами рассчитано до лета 2018 года.
"Мне кажется, это нормальная ситуация, но это наши дела с клубом, которые мы решаем лично. Мы начали переговоры уже давно, дела потихоньку движутся, и мое единственное желание — провести отличный сезон, побеждать по максимуму и добиться успехов с клубом.
Уйду я или останусь, "Барселона" — это мой дом, и в этом нет ничего, чтобы меня расстраивало.
Я еще не принял решение, но сконцентрирован на работе больше, чем когда бы то ни было, а это — самое главное. Я думаю о том, чтобы хорошо выступить, а уж решать будут мои голова, сердце и тело", — цитирует Иньесту Marca.
"Газета.ру"
"Мне кажется, это нормальная ситуация, но это наши дела с клубом, которые мы решаем лично. Мы начали переговоры уже давно, дела потихоньку движутся, и мое единственное желание — провести отличный сезон, побеждать по максимуму и добиться успехов с клубом.
Уйду я или останусь, "Барселона" — это мой дом, и в этом нет ничего, чтобы меня расстраивало.
Я еще не принял решение, но сконцентрирован на работе больше, чем когда бы то ни было, а это — самое главное. Я думаю о том, чтобы хорошо выступить, а уж решать будут мои голова, сердце и тело", — цитирует Иньесту Marca.
"Газета.ру"
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