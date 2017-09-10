Футболисты "Кальяри" отблагодарили рабочих несколькими ящиками пива

Футболисты итальянского "Кальяри" отблагодарили рабочих несколькими ящиками пива за то, что построили временный стадион для команды всего за 124 дня, сообщает пресс-служба клуба.На временном стадионе "Кальяри" будет играть ближайшие четыре сезона.