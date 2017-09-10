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Футболисты "Кальяри" отблагодарили рабочих несколькими ящиками пива

Футболисты итальянского "Кальяри" отблагодарили рабочих несколькими ящиками пива за то, что построили временный стадион для команды всего за 124 дня, сообщает пресс-служба клуба.

На временном стадионе "Кальяри" будет играть ближайшие четыре сезона.
Теги: Кальяри
Вчера, 23:45
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