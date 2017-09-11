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Массимилиано Аллегри: после ухода Месси и Роналду лучшими в мире станут Дибала и Неймар

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказал мнением, что после того, как Лионель Месси и Криштиану Роналду завершат карьеру лучшими футболистами в мире станут Пауло Дибала и Неймар.

"Барселона" хочет меня и Дибалу? Мне это неинтересно. Я счастлив в "Ювентусе", мы хотим продолжить свой путь. В этом сезоне в Серии А есть четыре клуба, которые могут выиграть скудетто.

Дибала очень хорош, он фантастический игрок. Они вместе с Неймаром могут стать двумя лучшими игроками в мире, когда Месси и Роналду закончат карьеры. Я рад за него, мне очень повезло иметь в составе такого игрока", — заявил Аллегри в эфире Premium Sport.

"Газета.ру"
Теги: Аллегри Месси Роналду Дибала Неймар
Сегодня, 01:39
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