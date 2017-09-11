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Прическа Пандева захватила "твиттер" после сравнения с половым органом (фото)

Прическа футболиста "Дженоа" Горана Пандева подверглась насмешкам со стороны пользователей твиттера.

По мнению болельщиков, прическа игрока похожа на мужской половой орган.

Прическа Пандева захватила "твиттер" после сравнения с половым органом (фото)
Сегодня, 03:28
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