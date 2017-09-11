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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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ЦСКА провел тренировку в Лиссабоне (4)
ЦСКА провел тренировку в Лиссабоне (4)
Арсен Венгер: в 2001-м я мог возглавить "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил информацию, что в 2001 году мог стать преемником Алекса Фергюсона в "Манчестер Юнайтед".
Тогдашний президент манкунианцев Мартин Эдвардс в своей автобиографии написал, что из-за возможной отставки шотландца вел переговоры с французом.
"Вам лучше спросить у самого Эдвардса. Я никогда не разглашаю секреты. Возможно, когда-нибудь и расскажу о всех переговорах за время своей работы в "Арсенале", и это войдет в будущую книгу.
Я отказал "МЮ", потому что люблю ценности своего клуба. На мой взгляд, клуб характеризуется прежде всего своими ценностями. Эволюция "МЮ" в последние 20 лет крайне интересна, и будет здорово когда-нибудь поговорить об этом с прессой. Но когда я возглавил "Арсенал", клуб исповедовал ценности, которые нравятся мне в спорте. Поэтому я по-прежнему работаю.
Да, "МЮ" привлекателен, но я всегда задаюсь вопросом: "Счастлив ли я в "Арсенале"?" И отвечаю на него положительно", - цитирует Венгера "Sports.ru" со ссылкой на Guardian.
Тогдашний президент манкунианцев Мартин Эдвардс в своей автобиографии написал, что из-за возможной отставки шотландца вел переговоры с французом.
"Вам лучше спросить у самого Эдвардса. Я никогда не разглашаю секреты. Возможно, когда-нибудь и расскажу о всех переговорах за время своей работы в "Арсенале", и это войдет в будущую книгу.
Я отказал "МЮ", потому что люблю ценности своего клуба. На мой взгляд, клуб характеризуется прежде всего своими ценностями. Эволюция "МЮ" в последние 20 лет крайне интересна, и будет здорово когда-нибудь поговорить об этом с прессой. Но когда я возглавил "Арсенал", клуб исповедовал ценности, которые нравятся мне в спорте. Поэтому я по-прежнему работаю.
Да, "МЮ" привлекателен, но я всегда задаюсь вопросом: "Счастлив ли я в "Арсенале"?" И отвечаю на него положительно", - цитирует Венгера "Sports.ru" со ссылкой на Guardian.
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