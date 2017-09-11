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Киевскому "Динамо" засчитали техническое поражение

На заседании контрольно-дисциплинарного комитета "Динамо" засчитали техническое поражение за неявку на матч с "Мариуполем", сообщает FootballHub

"Мариупол" набрал 14 очков в 8 турах и поднялся на 4-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что братья Суркисы вели переговоры с УПЛ о проведении матча 20 сентября.
Теги: Динамо Киев Мариуполь
Сегодня, 17:22
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5
(4)
№5 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 17:56) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Урал
пох...

Абсолютно.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№4 Написал: soloz Россия (Сегодня, 17:45) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: CHELSEA-LOKO
А можно так же, но только спартаку??? а то ромбик не так пришили!!



Смело sweat_smile
Регистрация: 14.12.2016
№3 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 17:39) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
пох...


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Рождённый хрюкать,летать не может...5-1...со свиным рылом да в калашный ряд...
Регистрация: 9.01.2015
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:30) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CHELSEA-LOKO
А можно так же, но только спартаку??? а то ромбик не так пришили!!

чугуний..ты остромысл и острослов ...однако...НЕЛЬЗЯ....

потому, что СПАРТАК.
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: CHELSEA-LOKO (Сегодня, 17:28) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Локомотив»
А можно так же, но только спартаку??? а то ромбик не так пришили!!


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У ФК Локомотив абсолютный рекорд по беcпройгрышным матчам в РПЛ!27 матчей без поражений!
Регистрация: 20.06.2009
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