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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Киевскому "Динамо" засчитали техническое поражение
На заседании контрольно-дисциплинарного комитета "Динамо" засчитали техническое поражение за неявку на матч с "Мариуполем", сообщает FootballHub
"Мариупол" набрал 14 очков в 8 турах и поднялся на 4-е место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что братья Суркисы вели переговоры с УПЛ о проведении матча 20 сентября.
"Мариупол" набрал 14 очков в 8 турах и поднялся на 4-е место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что братья Суркисы вели переговоры с УПЛ о проведении матча 20 сентября.
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