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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Фанаты "Карпат" заставили игроков снять футболки после крупнейшего поражения (видео)
"Карпаты", не выигрывающие четыре встречи подряд, потерпели самое крупное домашнее в истории УПЛ, уступив "Вересу" 1:6.
Ультрас после матча начали скандировать: "Мы – "Карпаты", вы – говно!".
Затем группа болельщиков потребовала от игроков клуба снять с себя футболки. Один из лидеров фанатов обращался к футболистам команды : "Это наши цвета. Снимай!"
Видео
Ультрас после матча начали скандировать: "Мы – "Карпаты", вы – говно!".
Затем группа болельщиков потребовала от игроков клуба снять с себя футболки. Один из лидеров фанатов обращался к футболистам команды : "Это наши цвета. Снимай!"
Видео
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