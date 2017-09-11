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Фанаты "Карпат" заставили игроков снять футболки после крупнейшего поражения (видео)

"Карпаты", не выигрывающие четыре встречи подряд, потерпели самое крупное домашнее в истории УПЛ, уступив "Вересу" 1:6.

Ультрас после матча начали скандировать: "Мы – "Карпаты", вы – говно!".

Затем группа болельщиков потребовала от игроков клуба снять с себя футболки. Один из лидеров фанатов обращался к футболистам команды : "Это наши цвета. Снимай!"

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Теги: Карпаты
Сегодня, 17:33
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№2 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 17:43) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Парень крут, а футболёры как послушные собачки наали снимать футболки stuck_out_tongue_winking_eye sunglasses scream
Регистрация: 10.03.2012
№1 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 17:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
пох...


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Рождённый хрюкать,летать не может...5-1...со свиным рылом да в калашный ряд...
Регистрация: 9.01.2015
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