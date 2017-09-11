Фанаты "Карпат" заставили игроков снять футболки после крупнейшего поражения (видео)

"Карпаты", не выигрывающие четыре встречи подряд, потерпели самое крупное домашнее в истории УПЛ, уступив "Вересу" 1:6.Ультрас после матча начали скандировать: "Мы – "Карпаты", вы – говно!".Затем группа болельщиков потребовала от игроков клуба снять с себя футболки. Один из лидеров фанатов обращался к футболистам команды : "Это наши цвета. Снимай!"