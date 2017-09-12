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Ким Чен Ын надеется на появление северокорейских футболистов в АПЛ

Известный итальянский политик Антонио Рацци рассказал о спортивных пристрастиях лидера КНДР Ким Чен Ына. По его словам, глава государства является поклонником английского "Манчестер Юнайтед", утверждает The Sun.

Также итальянец заявил, что лидер КНДР выразил надежду, что в скором времени в чемпионате Англии и других сильных лигах появятся футболисты из его страны.

Ким Чен Ын полюбил футбол в юношестве, когда учился в Швейцарии. С тех пор северокорейский лидер смотрит все крупные футбольные турниры.

"Газета.ру"
Сегодня, 00:38
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