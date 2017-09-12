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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Александр Тарханов: пропустили непонятный гол
Александр Тарханов: пропустили непонятный гол
Фелипе Луис считает, что Роналду недостоин получить "Золотой мяч"
Защитник мадридского "Атлетико" Фелипе Луис заявил, что нападающий "Реала" Криштиану Роналду недостоин «Золотого мяча», сообщает Goal.
Луис считает, что Роналду не проявил себя в прошлом сезоне, за исключением последних двух месяцев.
Также Луис заявил, что восхищается нападающим "Барселоны" Лионелем Месси, но не стремится заполучить его футболку после матчей.
"Газета.ру"
Луис считает, что Роналду не проявил себя в прошлом сезоне, за исключением последних двух месяцев.
Также Луис заявил, что восхищается нападающим "Барселоны" Лионелем Месси, но не стремится заполучить его футболку после матчей.
"Газета.ру"
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