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Фелипе Луис считает, что Роналду недостоин получить "Золотой мяч"

Защитник мадридского "Атлетико" Фелипе Луис заявил, что нападающий "Реала" Криштиану Роналду недостоин «Золотого мяча», сообщает Goal.

Луис считает, что Роналду не проявил себя в прошлом сезоне, за исключением последних двух месяцев.

Также Луис заявил, что восхищается нападающим "Барселоны" Лионелем Месси, но не стремится заполучить его футболку после матчей.

"Газета.ру"
Теги: Луис Роналду Месси
Сегодня, 06:27
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