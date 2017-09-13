Футбольная ассоциация Англии отклонила апелляцию о дисквалификации Мане

Футбольная ассоциация Англии (FA) оставила в силе дисквалификацию форварда "Ливерпуля" Садио Мане за грубую игру против голкипера "Манчестер Сити" Эдерсона Мораеса. Руководство мерсисайдцев подало апелляцию на решение FA, но она была отклонена."Трехматчевая дисквалификация Мане, вступившая в силу немедленно, остается в действии после того, как апелляция о чрезмерном наказании была отклонена после слушания независимой регулирующей комиссии", — говорится в заявлении FA на официальном сайте организации.Мане столкнулся с голкипером "Манчестер Сити" в матче четвертого тура чемпионата Англии и получил красную карточку на 37-й минуте встречи. Оставшийся вдесятером "Ливерпуль" пропустил пять безответных мячей.