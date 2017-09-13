Жозе Моуринью: пока ничего не знаю о травме Погба

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о степени серьезности повреждения полузащитника Поля Погба, которое он получил в первом тайме матча Лиги чемпионов с "Базелем" (3:0)."Пока ничего не знаю о травме Погба, но, по моему опыту, это мышечное повреждение. И из-за мышечных повреждений игрок выбывает из строя на несколько недель.Впрочем, пока я не разговаривал с медицинским штабом. Мы не будем жаловаться на травмы. Если Поль не сможет играть, у нас есть Эррера, Матич, Феллайни и Кэррик", — приводит слова Моуринью официальный сайт клуба.