Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Спартак" в групповом этапе Лиги Чемпионов?
Показать все опросы

Новости партнеров

Жозе Моуринью: пока ничего не знаю о травме Погба

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о степени серьезности повреждения полузащитника Поля Погба, которое он получил в первом тайме матча Лиги чемпионов с "Базелем" (3:0).

"Пока ничего не знаю о травме Погба, но, по моему опыту, это мышечное повреждение. И из-за мышечных повреждений игрок выбывает из строя на несколько недель.

Впрочем, пока я не разговаривал с медицинским штабом. Мы не будем жаловаться на травмы. Если Поль не сможет играть, у нас есть Эррера, Матич, Феллайни и Кэррик", — приводит слова Моуринью официальный сайт клуба.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед Погба
Сегодня, 03:42
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.