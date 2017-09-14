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Камил Гросицки: у "Халла" сейчас трудное время

Нападающий английского "Халл Сити" Камил Гросицки обратился к болельщикам команды.

"Это трудное время, но я обещаю, что болельщиков ждут лучшие дни", — написал игрок на странице в твиттере.

Команда Леонида Слуцкого проиграла два последних матча в Чемпионшипе и пока находится на 16-м месте в турнирной таблице второй английской лиги.

"Газета.ру"
Теги: Халл Сити
Сегодня, 19:31
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