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Йоанн Молло: я очень хотел вернуться в Европу

Бывший полузащитник "Крыльев Советов" и "Зенита", а ныне игрок "Фулхэма" Йоанн Молло рассказал о том, как возник вариант с переездом в Англию.

"Все благодаря папе, он занимался переходом. Он обожает Англию, всегда мечтал, чтобы его сын здесь играл. А я не хочу быть эгоистом, просто согласился, когда узнал от него о "Фулхэме". Получается, он выбрал эту команду за меня. Но я очень счастлив, сейчас я играю в Англии, папа живет со мной. Я просто очень хотел вернуться в Европу. А тут подвернулась возможность попасть в новый для себя турнир, в новую страну. К тому же, мой стиль, мои игровые характеристики прекрасно подходят для Англии – вы же знаете, я – боец, я быстрый игрок. Здесь я чувствуюсь себя комфортно", – цитирует Молло "Спорт-Экспресс".
Теги: Молло Фулхэм
Сегодня, 17:56
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