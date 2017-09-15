На Украине уволили арбитра после его попадания в базу "Миротворца"

Комитет арбитров Федерации футбола Украины (ФФУ) принял решение прекратить сотрудничество с арбитром Анатолием Жабченко, сообщает официальный сайт организации.Футбольный арбитр проживает в Крыму и попал в базу сайта "Миротворец", специализирующегося на выявлении людей, нарушающих законы Украины.В начале сезона Жабченко отказался судить матч за Суперкубок Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером".