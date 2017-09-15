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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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На Украине уволили арбитра после его попадания в базу "Миротворца"
Комитет арбитров Федерации футбола Украины (ФФУ) принял решение прекратить сотрудничество с арбитром Анатолием Жабченко, сообщает официальный сайт организации.
Футбольный арбитр проживает в Крыму и попал в базу сайта "Миротворец", специализирующегося на выявлении людей, нарушающих законы Украины.
В начале сезона Жабченко отказался судить матч за Суперкубок Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером".
"Газета.ру"
Футбольный арбитр проживает в Крыму и попал в базу сайта "Миротворец", специализирующегося на выявлении людей, нарушающих законы Украины.
В начале сезона Жабченко отказался судить матч за Суперкубок Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером".
"Газета.ру"
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